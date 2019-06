Müllers virtuelle Fahrt durch Bern

70 Prozent seiner Tätigkeit als Testfahrer verbringt er im Simulator. «Ich versuche in der virtuellen Welt möglichst genau die Realität abzubilden. Ich muss aussagekräftige Resultate erarbeiten.» So auch für die Strecke in Bern. Mittels Laserscanning ist diese von einer Firma vermessen worden. Die Teams kaufen diese Daten, um im eigenen Simulator das bestmögliche Set-up für die Autos zu eruieren.

In Bern liegt die grösste Herausforderung im Höhenunterschied. «Es fehlen die Roller-Passagen, wo man Energie sparen kann. Bergab hat man die Möglichkeit zu rekuperieren, also Energie zurückzugewinnen und in die Batterie einzuspeisen, aber bergauf benötigt man diese sofort wieder.» Das hat zur Folge, dass die Batterie heiss wird.

«Sollte die Aussentemperatur am Renntag über 30 Grad betragen, kann es heikel werden. Denn erwärmt sich die Batterie über 72 Grad, ist bald einmal Feierabend.» Den Energiehaushalt zu managen, sei deshalb die eine, die Temperatur im Griff zu haben, die andere Herausforderung, meint Müller.

«Das am Simulator herausgefahrene Energiemanagement-Profil muss mit der Realität übereinstimmen», betont Müller. Deshalb testet er vor allem, wenn bekannt ist, wie der Rundkurs genau aussieht. «Wenn die Strecke zum Beispiel beim Bärengrabenkreisel in Wirklichkeit einen Meter breiter ist als am Simulator, verändert das alles, dann ist meine Arbeit nichts wert.»

In diesem Simulator testet Nico Müller für die Formel E. Bild: zvg

Sitzt Müller im deutschen Neuburg im Simulator, sind immer Ingenieure mit im Raum und werten die Daten aus. «Simulator fahren ist anstrengend, man fährt nach visuellen Referenzen und nicht nach Gefühl. Das ist vor allem für den Kopf belastend, das Fahren auf der Strecke dagegen beansprucht mehr den Körper. Nach einem Tag im Simulator bin ich jeweils nudelfertig.»