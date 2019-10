Natürlich 4:0 für YB

Erst in der zweiten Halbzeit ist YB deutlich überlegen, lässt Ball und Gegner laufen, erspielt sich zahlreiche ausgezeichnete Gelegenheiten, trifft durch Frederik Sörensen nach einem Freistoss zum 3:0 und in der Nachspielzeit durch Torjäger Jean-Pierre Nsame zum 4:0. «Das Spiel lief sicher für uns», sagt David von Ballmoos, der in Abwesenheit von sieben verletzten Stammkräften erneut als Captain firmierte. «Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt und auch ein bisschen Glück gehabt, traf der FCZ nicht.»

Sohms grober Aussetzer

Vor der Pause noch entwickelte sich zwischen den zwei mutig ausgerichteten Mannschaften eine rasante, ausgeglichene Begegnung, die nach 45 Minuten problemlos 4:3 hätte stehen können. Was an prächtig aufgelegten Offensivkräften lag. Aber eben auch an nicht ganz so gut geschlossenen Defensivreihen, die grösstenteils abenteuerlich und naiv agierten.

Dass es eine Halbzeit mit rekordverdächtig vielen vergebenen Topchancen werden würde, liess sich nach sieben Minuten noch nicht erahnen. Nicolas Ngamaleu traf alleine vor dem Zürcher Tor kühl zum 1:0, nachdem FCZ-Mittelfeldspieler Simon Sohm mit einem feinen Schnittstellenpass die eigene Abwehr düpiert hatte.

«Die erste Halbzeit war sehr wild, da hat mir nicht alles gefallen. Aber wir haben erneut eine tolle Mentalität bewiesen.»Gerardo Seoane, YB-Trainer

Sohms Aussetzer war ein nettes Geschenk für YB-Trainer Gerardo Seoane, der am Mittwoch 41 wurde. Zürichs Coach Ludovic Magnin sass zur Feier des Tages oben auf der Tribüne, nachdem er gegen den FC Basel beim 3:2-Sieg am Sonntag wegen einer Unbeherrschtheit nach Spielschluss die Rote Karte erhalten hatte. «Das war dumm von mir», sagte Magnin danach, «aber so bin ich manchmal.»

Ngamaleus 1:0 bildete den Startschuss zu einem Feuerwerk an Möglichkeiten in beiden Strafräumen. Freundlich unterstützt von patzenden Abwehrspielern.

Tolle Paraden der Goalies

Frederik Sörensen offerierte dem wirbligen Aiyegun Tosin eine Chance, die YB-Goalie von Ballmoos parierte. Antonio Marchesano traf das verlassene Tor aus 16 Metern nicht, Tosin scheiterte gleich nochmal an von Ballmoos, dem kurz darauf mit einem grossartigen Reflex nach einem Schuss von Blaz Kramer aus kurzer Distanz die Parade des Abends gelang. Auf der anderen Seite verpassten Jean-Pierre Nsame, Christian Fassnacht und Cédric Zesiger am Tag der offenen Abwehrtüren das 2:0.