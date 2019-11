Niederlage nach letzter Sekunde

Die Berner starteten besser, spielten effizient und schnörkellos. So hatten sie nach 13 Minuten einen 5-Tore-Vorsprung. Die Kadetten hingegen wirkten schläfrig, vielleicht, weil sie am Donnerstag noch in der Champions League im Einsatz waren. Zur Pause stand es 18:16, die Führung für das Heimteam hätte durchaus höher ausfallen können. Einige Konzentrationsfehler aufseiten des BSV verhinderten dies allerdings.

Auch in der zweiten Halbzeit behielten die Berner lange die Oberhand. Doch in der 44. Minute gelang dem Zweitplatzierten der Ausgleich – und er ging eine Minute später erstmals in Führung. Es folgte eine spannende Schlussphase, der Match hätte auf beide Seiten kippen können. Am Ende waren es aber die Kadetten, die jubelten.

Selbstvertrauen gesammelt

Getzmann kommt mit der Niederlage klar, die Art und Weise, wie sie zustande kam, ärgere ihn aber schon. «Wir sind in einer Findungsphase. Wir wissen nicht genau, wo wir stehen», erzählt er. Der Auftritt gegen die Kadetten gibt dem Team von Aleksandar Stevic aber Mut. Edin Tatar wie auch Dominic Rosenberg haben ihre Qualitäten im Tor unter Beweis gestellt.

Mit Pedro Spinola (9 Tore) und Tobias Baumgartner (6 Tore) finden zuletzt verletzte Spieler zurück zu alter Stärke. «Auf diesem Auftritt lässt sich sicher aufbauen», hält Getzmann fest. «Jetzt gilt es, diese Leistung im nächsten Spiel zu bestätigen. Und dann gelingt es uns hoffentlich auch, zu punkten.» Am Donnerstag empfängt der BSV zu Hause den Tabellenführer Pfadi Winterthur.

BSV: Spinola (9), Getzmann (7), Baumgartner (6), Kaleb (5), Kaspar, Eggimann (je 2), Isailovic, Gerlich, Strahm, Freiberg (je 1).