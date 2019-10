Noch mehr Dreck für die Thuner

Es ist die letzte Thuner Chance in der ersten Halbzeit. Das Heimteam übernimmt nun vollends das Spieldiktat – und geht nach 36 Minuten durch Calla in Führung. Der Routinier bezwingt Andreas Hirzel, der den Vorzug gegenüber Guillaume Faivre erhielt, per Heber. Als Vorbereiter fungiert just Nuno Da Silva, die Thuner Leihgabe. Als wäre den Oberländern in den letzten Wochen nicht schon genügend Unbill widerfahren.

Gerbers Appell

Tatsache ist der Spielverlauf, den die Oberländer unbedingt haben vermeiden wollen. Einer Führung hinterher zu laufen bei diesen Verhältnissen und einem Gegner, der vor Selbstvertrauen strotzt, weil er im Cup den FC St. Gallen ausgeschaltet hat und seit fünf Ligapartien ungeschlagen ist (4 Siege) – es ist eine enorm schwierige Aufgabe. Die Thuner probieren es mit einem mentalen Kniff.

Sie wechseln die Trikots, die nun wieder weiss erstrahlen. Und sie starten engagiert in die zweite Halbzeit, Rapp wird gleich mehrmals gefährlich. Doch entweder sieht er seinen Abschluss von Torhüter Raphael Spiegel pariert oder den Ball am Tor vorbeifliegen. Es ist einmal mehr nicht der Abend des Stürmers. «Die fehlende Effizienz», sagt Schneider. «Sie begleitet uns seit Wochen.»

Der Trainer wirkt in diesem Moment enttäuscht, aber nicht angefressen. Er findet, er könne seinem Team keinen Vorwurf machen, in der zweiten Halbzeit habe es eine Reaktion gezeigt. Doch da ist eben die Hypothek des verlorenen Selbstvertrauens, der fehlenden Leichtigkeit, die immer grösser wird. «Wir müssen jetzt alle zusammenhalten», sagt Sportchef Gerber.

Zwei Tage haben die Thuner Zeit, sich aufzurappeln, dann empfangen sie Zürich. Auch der FCZ wird nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Er ist gleichzeitig YB 0:4 unterlegen.