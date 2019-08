Reife Leistung zum Saisonauftakt

In der zweiten Halbzeit des Spiels Pfadi Winterthur - BSV Bern waren auch diejenigen Personen, die sich in Winterthur mit dem Betrieb der elektronischen Banden am Spielfeldrand befassen, in der neuen Saison angekommen. Der Hinweis auf ein Länderspiel am 5. Juni flimmerte nicht mehr über die Werbeflächen. Die beiden Mannschaften, die sich auf dem Feld gegenüberstanden, waren da längst äusserst wach.