Rückschlag für Bosporus

Im Duell der Liganeulinge haben die Steffisburger am Samstag Bosporus dank dem 4:1-Auswärtssieg überholt und auf den Abstiegsplatz verdrängt. Die Partie bei äusserst garstigen Verhältnissen war bezeichnend für die Saison der Stadtberner. Bosporus war mehrheitlich in Ballbesitz und im Vorwärtsgang.

«Aber wir verwerten unsere Chancen nicht», hält Mustafa Tiryaki fest. Der Sportchef ergänzt: «In der Vorrunde bekundeten wir Anlaufschwierigkeiten in dieser Liga. Wir dachten jeweils, dass wir dann schon zusetzen und spielerisch brillieren können, ähnlich wie wir dies noch in der 3. Liga getan haben.»

Ein Manko offenbarte die Equipe auch in der Partie gegen Steffisburg. Mirizalde Mina investierte erfolgreich gegen Steffisburgs Sandro Neuenschwander. Sein Zuspiel verwertete Astrit Krasniqi gekonnt zum Führungstreffer.

So weit, so gut. Aber statt in der Folge das Geschehen zu kontrollieren, stürmten die Gastgeber weiter nach vorne. «In Vorsprung muss man in dieser Liga clever sein, auch mal verwalten», sagt Tiryaki. «Wir aber sind heissblütig, spielen offensiv und nie defensiv.» Prompt nutzten das die Oberländer aus und kamen nach der Pause noch zu Kontertoren.

Abstieg wäre Rückschlag

Trotz dem Rückschlag ist Tiryaki vom Team überzeugt. Das Potenzial reiche für die 2. Liga, hält er fest. An den Abstieg will er nicht denken. «Ausser Muri-Gümligen hebt sich kein Team in dieser Liga wirklich ab. Jeder kann jeden schlagen. Ein Abstieg wäre nicht schön, aber auch keine Katastrophe.

Nach unserem erstmaligen Aufstieg würde er uns aber zurückwerfen, denn wir sind daran, etwas aufzubauen, verfügen jetzt auch über eigene Junioren», sagt Tiryaki. Der Club befinde sich im Wandel, man habe für nächste Saison auch schon einen neuen Trainer verpflichtet. Den Namen will der Sportchef aber noch nicht ver­raten.

Bümpliz im Hoch

Wie Bosporus ist auch Bümpliz in den Abstiegsstrudel verwickelt. Das Team aus dem Westen Berns hat sich vor einer Woche mit dem 2:1 im Direktduell gegen Steffisburg Luft verschafft und trotzte jetzt auch dem formstarken Italiana (2:2), das im sechsten Spiel der Rückrunde erstmals Punkte abgab. Nun kommt es am Sonntag zum nächsten Abstiegskampf gegen Bosporus.