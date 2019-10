Secchi entscheidet das Derby

Der letzte Ernstkampf zwischen den beiden Teams im östlichsten Teil des Kantons Bern liegt bereits mehr als zwei Jahre zurück und erlebte nun dank dem Wiederaufstieg der Oberhaslitaler ein Revival. Die letzten Resultate sprachen dabei klar für die Brienzer, die nicht nur die beiden letzten Direktbegegnungen für sich entschieden hatten, sondern ihrem Rivalen seit 2010 in sechs Derbys gerade mal zwei Unentschieden zugestanden hatten. Zudem bestreitet Rothorn bereits die neunte Saison in Folge in der höchsten regionalen Spielklasse, Meiringen dagegen nach zwei Jahren Unterbruch erst die dritte.