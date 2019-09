Souveräner Start

Dem SC Langenthal ist es am Freitagabend ohne Zweifel gelungen, die Kritiker zum Staunen zu bringen. Mit einem überzeugenden Auftritt im ersten Abschnitt, der vor allem dank herausragender Geschwindigkeit begeisterte, konnten sie La Chaux-de-Fonds einschnüren, dominieren und letztlich auch in die Schranken weisen. Nach nur 106 Sekunden sorgte Zuzug Ian Derungs mit einem satten Schuss für das 1:0. «Das war natürlich speziell. Gleich so zu starten – das habe ich mir nicht einmal erträumt»,