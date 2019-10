SCB tanzt auf drei Hochzeiten

Zuletzt ging es um Nebensächliches. Die Spieler des SC Bern vor dem Match in Grenoble, aufgereiht an der blauen Linie, den Blick zum Videowürfel mit der schwedischen Flagge gerichtet, dazu die Hymne der «Tre Kronor»: Dieser Fauxpas wurde im Internet zum Klick-Garanten, Grenoble ordentlich durch den Social-Media-Kakao gezogen. Für die Betroffenen war das Malheur einzig in der Garderobe ein Thema. «Normalerweise passiert so etwas ja den Amerikanern», sagt Thomas Rüfenacht.