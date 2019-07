Torschützen vom Dienst

Am letzten Samstag erhielt Gasser im Rahmen der Saisonabschlussgala des Mittelländischen Fussballverbands (MFV) in Zusammenarbeit mit dieser Zeitung und dem Sportartikel-Spezialist Intersport Vaucher die Auszeichnung für den besten Berner Torjäger in der Promotion League und der 1. Liga.

Gassers «mühsamer» Coach

Eigentlich wollte Gasser seine Fussballschuhe nach dem geschafften Ligaerhalt in diesem Sommer an den berühmten Nagel hängen. «Doch ich habe einen ganz mühsamen Trainer, der ständig gestürmt und mich nun doch noch zu einer weiteren Saison überredet hat», sagte Gasser schmunzelnd und erntete dabei viele Lacher aus dem Publikum. FCM-Kulttrainer Kurt Feuz weiss halt nur zu gut, was er an seinem Leuchtturm im Sturm hat.

Wie Gasser erzielte auch Artian Kastrati vom FC Breitenrain 12 Tore in der Promotion League und kam so ebenfalls in den Genuss eines Gutscheins von Vaucher und eines Pokals als Andenken für die starke Spielzeit. Der 24-jährige ehemalige YB-Junior startete in der letzten Saison im Sturm des Stadtberner Quartierclubs so richtig durch. «Coach Martin Lengen gab mir eine faire Chance, die ich zum Glück ganz gut nutzen konnte», erzählte Kastrati bescheiden.

Führte charmant und eloquent durch den Abend: Ramon Zanchetto vom MFV. Bild: Iris Andermatt

In der 2. Liga inter gelang dem FC Konolfingen die beste Saison in der Vereinshistorie. Die Emmentaler erreichten den starken vierten Rang. 19 der 54 Saisontreffer des FCK steuerte Cluburgestein Marco Schneider bei, der sich überlegen den Sieg in der Torjagd in der 2. Liga inter sicherte. In der nächsten Spielzeit müssen die Konolfinger indes ohne Schneider auskommen. «Nach vielen, vielen Jahren in der ersten Mannschaft ist für mich die Zeit gekommen kürzerzutreten», sagte der 33-Jährige. Die Emmentaler vermissen ihren Führungsspieler und mit Abstand besten Torschützen vermutlich jetzt schon.

Ob Wirbelwind Rui Manuel Da Silva dem FC Bern erhalten bleiben wird, ist fraglich. Satte 29 Tore gelangen dem Bruder von Profi Nuno Da Silva – von Thun an Winterthur ausgeliehen – in der letzten Saison für den Neufeld-Club in der 2. Liga regional. Logisch, dass dies auch Vertretern aus höheren Ligen oder ambitionierten Ligakonkurrenten nicht verborgen geblieben ist. «Mal schauen, was im Sommer passieren wird», sagte Da Silva.