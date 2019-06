Viel frisches Blut

Assistiert wird der neue Trainer Gafner vom bisherigen Assistenten Martin Küenzi sowie neu auch von Kevin Wittwer. Gafner und Wittwer kennen sich bereits aus ihren gemeinsamen Trainerstationen beim UHC Thun und der Nationalequipe von Deutschland und dürften demnach auch keine lange Anlaufzeit bei den Tigers benötigen.

Rückkehrer als Sportchef

Auch der Posten des Sportchefs ist bei den Emmentalern neu vergeben worden. Nach der Ankündigung von Marc Dysli, sein Amt als Sportchef der NLA-Mannschaft per nächster Generalversammlung vom 17. Juni niederzulegen, sind die Verantwortlichen der Tigers bei der Suche nach einem Nachfolger auf einen alten Bekannten gestossen. Werner Haller (ehemals Werner Rinderli), der vor über 25 Jahren beim Vorgängerverein UHT Zäziwil als Cheftrainer tätig gewesen war, wird die anspruchsvolle Aufgabe übernehmen und dabei an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Haller verfügt über eine Menge Erfahrung aus über 30 Jahren in verschiedenen Positionen bei Unihockeyvereinen. Der 57-jährige Haller strotzt vor Tatendrang und ist motiviert, sein neues Amt in Angriff zu nehmen: «Die sportliche Zusammenarbeit mit jungen Leuten, welche gewillt sind, etwas zu leisten und zu bewegen, reizt mich sehr», sagt Haller in einer Medienmitteilung der Tigers.

Captain verlängert

Nebst den Wechseln auf Funktionärs- und Trainerebene gaben die Tigers auch noch die Vertragsverlängerung mit Captain und Abwehrchef Stefan Siegenthaler bekannt. Siegenthaler spielt seit Juniorenzeiten bei den Emmentalern und gehört zu den absoluten Schlüsselspielern. Für die Tigers ist die Vertragsverlängerung mit ihrem Captain mit Sicherheit ein wichtiges Signal für die Zukunft des Vereins in der Nationalliga A.