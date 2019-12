Viel Spass am Festtag

Eine Niederlage gegen die Aargauer hätte nicht zu diesem Tag gepasst, und die aktuelle BSV-Equipe bot den 1610 Zuschauern in der gut, allerdings nicht ganz gefüllten Ballsporthalle viel Erfreuliches. Sie zeigte gegen einen verletzungsbedingt geschwächten Gegner zeitweise gar spektakulären Handball, hatte das Geschehen stets unter Kontrolle und gewann 27:19.

Nicht überheblich werden

Die Berner scheinen offenbar aus ihrem Tief gefunden zu haben, von den letzten vier Partien, inklusive Europacup, deren drei gewonnen. Allerdings befanden sich unter den Gegnern keine von Schweizer Spitzenniveau. Tobias Baumgartner warnte denn auch davor, jetzt nicht überheblich zu werden.

«Wir dürfen jetzt nicht überheblich werden, sondern müssen diese Leistungen jetzt bestätigen», äusserte er sich deutlich. Er habe durchaus Druck verspürt, an diesem speziellen Tag gut zu spielen. «Wir wollten den Leuten den Abend nicht vermiesen», sagte Baumgartner. Der 28-Jährige wechselte als Junior von Herzogenbuchsee zum BSV, verliess 2012 die Berner Richtung Kriens und kehrte 2016 zurück.

Mittlerweile ist er als Captain einer der Eckpfeiler der aktuellen Equipe, die die Clubgeschichte weiter schreibt, «Mein Wunsch ist, dass wir noch zu einer grösseren Familie werden, dass viele Leute, die heute in die Halle gekommen sind, dies auch in Zukunft regelmässig tun», sagt Baumgartner. «Mit guten Leistungen können wir dazu beitragen.»

Inspirierende Atmosphäre

In den Anfangsjahren des BSV Bern bestand das Team ausschliesslich aus Einheimischen. Längst ist das nicht mehr so, am Samstag kamen fünf Spieler ohne Schweizer Pass zum Einsatz. Torhüter Edin Tatar und Rückraumschütze Matthias Gerlich hatten sich in der Schwächephase der Mannschaft auch in persönlichen Tiefs befunden.