Vom Asphalt in die Moderne

Denn es war der Beginn einer Verbindung, die bis heute, fast sechs Jahrzehnte später, anhielt. Erst vor kurzem hat er sich aus dem aktiven Geschehen zurückgezogen. Nachdem er beim BSV zum Nationalspieler geworden, insgesamt 21 Jahre Präsident des Vereins gewesen war und einer der treibenden Kräfte beim Bau der Ballsporthalle in Gümligen.

Doch zurück zum Anfang. Als Glaus zum BSV stiess, verdiente mit Handball niemand etwas. Gespielt wurde im Winter in der Halle, im Sommer auf dem Grossfeld auf dem Rasen. «Wir haben unsere Leibchen selbst finanziert und gewaschen, alle Auswärtsreisen selber bezahlt», erinnert sich Glaus.

Am mühsamsten sei es gewesen, wenn man im Sommer wiederholt nach St. Gallen habe reisen müssen. Dort waren mehrere Feldhandball-NLA-Teams beiheimatet. Und Anpfiff war manchmal am Sonntagmorgen um 10 Uhr. «Wir sind dann in aller Frühe mit mehreren Fahrzeugen aufgebrochen, es gab noch keine durchgehende Autobahn», schildert er, wie in den 60er-Jahren die Anfahrt zu Auswärtsspielen erfolgte.

Glaus 1965 als junger Handballer beim Wurf. Bild: zvg

In der Halle wiederum musste man aufpassen, dass man sich nicht verletzte. Denn gespielt wurde damals meist auf blankem Asphalt. «Ich habe mir zum Glück nie mehr als Schürfungen zugezogen und war nie Zeuge davon, dass jemand eine schwere Blessur davontrug», sagt Glaus. Die Asphaltböden wurden erst 1979 verboten, nachdem der deutsche Weltklassespieler Joachim Deckarm in Ungarn mit einem Gegenspieler zusammengestossen und als Folge seiner Verletzungen zum Pflegefall geworden war.

18 Tore im Mai 1964

Glaus war ein mit einem guten Wurf ausgestatteter Rückraumspieler, der es auch ins Nationalteam schaffte. Im Mai 1964 besiegte er praktisch im Alleingang den TV Suhr. Beim 23:21-Erfolg des BSV Bern im Feldhandball-NLA-Spiel im Aargau erzielte er 18 Tore. Selbst heute, wo meist deutlich mehr Tore fallen, ist ein solcher Wert aussergewöhnlich.