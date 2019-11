Weshalb Wacker Zuschauer verliert

Die Voraussetzungen für üppiges Zuschaueraufkommen in der Lachenhalle: Sie könnten besser nicht sein.

930 Leute werden sich die Partie ansehen. Das ist ein ordentlicher Wert. Gleichzeitig belegt er: Die Berner Oberländer sind nicht länger der Handballclub mit den höchsten Besucherzahlen hierzulande. 738 Menschen kommen in dieser Saison im Mittel an ihre Matches. Vier Vereine schneiden besser ab.

Der Zuschauerschnitt wird bestimmt steigen, spätestens während des Playoff, der heissen Phase. Doch 1278 Personen wie 2017/2018 oder 1218 wie 2015/2016 wird er in dieser Saison kaum betragen. Das hat viele Gründe:

1.Der Modus: Dieser wurde in den letzten 10 Jahren gefühlt 10-mal angepasst. Das Playoff gewann stetig an Bedeutung, wurde erst um den Halb- und später um den Viertelfinal erweitert. Das heisst auch: Was bis im Frühling geschieht, ist hinblicklich Titelvergabe nicht mehr so wichtig. Das wissen die potenziellen Zuschauer. Zuletzt fiel mit der Finalrunde ein Element weg, das allenfalls Spannung am Jahresende garantierte.

2.Die neue Rolle: Die Thuner stellen unverändert ein starkes Team, das Titel gewinnen kann, wie es im März im Cupfinal bewies. Zuoberst in der Hierarchie steht Wacker anders als 2017/2018 aber nicht.

3.Die Vergangenheit: Der Club hat allein unter Coach Martin Rubin zweimal die Meisterschaft und viermal den Cup gewonnen sowie zweimal in der Champions League gespielt, 2013 in einer Gruppe mit Barcelona, Vardar Skopje und Paris St-Germain. An derlei Taten misst die Bevölkerung den Verein offensichtlich. Ein Qualifikationsspiel gegen Endingen taugt nicht länger als Publikumsmagnet.

4.Die Ausfälle: Wacker konnte seit der letzten Meistersaison kein einziges Mal in Vollbesetzung antreten – stets waren Akteure verletzt. Die Ausfälle schwächten die Mannschaft jeweils. Und der Matchbesuch verlor zuletzt für manche an Reiz, weil mit Luca Linder und Nicolas Raemy Leute lange fehlen, denen viele besonders gern zusehen, weil sie für Qualität und Spektakel stehen.