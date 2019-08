Wiki in erster Instanz ohne Lizenz, Huttwil wohl auch

In den letzten Tagen wurden die Bescheide versandt, für Wiki-Münsingen fiel dieser negativ aus. Dem Aaretaler Traditionsclub wurde in erster Instanz die Lizenz verweigert. Das Problem ist, dass bei Wiki zwar die Saison vollumfänglich finanziert ist, aber nicht so viele Reserven nachgewiesen werden konnten wie verlangt. Weitergehende Auskünfte erteilt Präsident Rolf Ryter mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht. "Wir werden Rekurs einlegen und sind zuversichtlich, dass wir in zweiter Instanz die Lizenz erhalten werden", sagt er. Wiki hat bis zum kommenden Mittwoch, 14. August Zeit, an die Rekurskommission zu gelangen.

Keine Auskünfte in Huttwil

Der Verband hat kommuniziert, dass zwei Vereine die Lizenz im ersten Anlauf nicht erhalten haben, jedoch nicht um welche. Beim zweiten Verein dürfte es sich um Hockey Huttwil handeln, allerdings waren von den Oberaargauern keine Auskünfte zu erhalten. Dir Rekurse werden von einer vierköpfigen Kommission behandelt, bestehend aus Jean-Marie Viaccoz, dem Vizepräsidenten Nachwuchs- und Amateursport der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) sowie den Regionalpräsidenten Harry-Louis Beglinger (Ostschweiz), Markus Andres (Zentralschweiz) und Philippe Raboud (Wesrschweiz). Sollte ein Verein die Lizenz definitiv nicht erhalten, dürfte er in der 1. Liga spielen.

Dafür müssten dann allerdings die Spielpläne angepasst werden. Um das in Zukunft zu verhindern, müssen die Clubs ab 2020 ihr Finanzjahr bereits am 30. April abschliessen. Die Hauptversammlungen der Vereine könnten dann im Mai, das Lizenzierungsverfahren im Juni durchgeführt werden.

Informationen am 20. August

Am Wochenende waren mehrere Stimmen zu hören, dass auch in diesem Jahr letztlich alle Mannschaften an der MSL-Saison 2019/20 teilnehmen können; Wiki und wohl Huttwil in zweiter Instanz die Lizenz erhalten werden. Am 19. August tagt die Rekurskommission, am 20. August wird über die Entscheide informiert.