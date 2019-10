Wiler-Ersigen bündelt Kräfte und siegt

Die Tigers Langnau ­liegen nach dem Erfolg gegen Chur in der Rangliste nur einen Platz hinter dem achtplatzierten Floorball Köniz. Der Meister von 2018 war im Bünderland weniger erfolgreich als die Tigers und verlor bei den Alligatoren Ma­lans in einer dramatischen und torreichen Begegnung 7:8. Zunächst verwandelten die Vorstädter zwar einen frühen 0:3-Rückstand in eine temporäre 5:3-Führung, am Ende reichte es indes nicht für Punkte.

Wiler-Ersigen gibt Punkt ab

An der Spitze der Liga verlor Rekordmeister Wiler-Ersigen derweil einen Punkt auf Tabellenführer GC. Die zweitplatzierten Unteremmentaler setzten sich gegen Rychenberg Winterthur erst in der Verlängerung mit 7:6 durch. Der finnische Verteidiger und Captain Tatu Väänänen bescherte Wiler-Ersigen mit seinem Treffer in der Verlängerung bereits den sechsten Sieg in Serie, der allerdings sehr hart erkämpft werden musste. Denn nach einem 4:6-Rückstand Wiler-Ersigens nach zwei Dritteln brauchte es im Schlussabschnitt schon eine Bündelung der Kräfte durch das Trainerteam, damit das Ruder nochmals rumgerissen werden konnte.

Cupderby vor der Pause

Am nächsten Samstag geht der Betrieb in der NLA mit der neunten Runde weiter, ehe danach eine fast dreiwöchige Pause in der Liga eingelegt wird. Und am Sonntag steht aus Berner Sicht ein erster Höhepunkt der noch jungen Saison bevor. Bereits im Achtelfinal des Cups wird Meister Wiler-Ersigen den Rivalen Floorball Köniz empfangen.