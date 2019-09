Wiler-Ersigen in Torlaune

Nach der ersten Doppelrunde am letzten Wochenende hat die Rangliste in der NLA bereits erste Konturen angenommen. Meisterschaftsfavorit Wiler-Ersigen etablierte sich mit zwei Kantersiegen (7:2 gegen Rychenberg und 11:0 gegen Aufsteiger Sarnen) als erster Verfolger der Grasshoppers, die fast makellos in die aktuelle Spielzeit gestartet sind. Wie überlegen der Rekordmeister dabei mitunter agierte, zeigt eine bemerkenswerte Randnotiz vom Spiel gegen Sarnen. Bei den Obwaldnern wurde Goalie Pascal Amrein als bester Akteur seines Teams gewählt, obschon er den Lochball elfmal aus dem Netz fischen musste. Der überlegene SV Wiler-Ersigen hätte also durchaus noch mehr Tore erzielen können.