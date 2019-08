Wiler-Ersigen überzeugt am Czech-Open

Rund einen Monat vor Beginn der Unihockeymeisterschaft überzeugte Meister Wiler-Ersigen am grössten internationalen Unihockey-Vorbereitungsturnier in Prag und schaffte es bis ins Endspiel. Allerdings konnte auch im vierten Anlauf – zum zweiten Mal davon im Penaltyschiessen – der erstmalige Sieg am Czech-Open in Prag nicht ins Palmarès des Rekordmeisters eingefügt werden.