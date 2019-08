Aeschbacher und die drei Überraschungen

Die Emmentaler hatten aber nicht nur Aeschbacher. Patrick Schenk, Christian Gerber und Thomas Sempach verliessen Zug ebenfalls bekränzt. Schenk haftete drei Jahre lang der Makel an, er habe in Estavayer nur zufällig den Kranz geholt. In Zug strafte der Koppiger seine Kritiker Lügen. Sempach war in dieser Saison dauerverletzt, die Teilnahme am «Eidgenössischen» lange in Gefahr. Der 34-Jährige ist jetzt vierfacher Eidgenosse.

Bleibt Gerber, ein Schwinger, dem man den Eidgenossen nicht unbedingt zutraute. Der Röthenbacher hat vier Siege und vier Gestellte auf dem Notenblatt und hatte in der Einteilung auch etwas Glück.

Die Berner Kranzschwinger im Überblick: