Glarner schwingt und fischt, Gnägi holt sich den Kranz

Barfuss aufs Stockhorn: Nach dem Cupfinal-Einzug des FC Thun hat dessen Trainer Marc Schneider seinen Wetteinsatz eingelöst. Video: Martin Bürki

Der Schwingerkönig war beim ersten Teil der Wanderung dabei, er nahm zudem an einem Wettfischen teil und zog als einziger Teilnehmer eine Forelle aus dem Hinterstockensee. Diese verspeiste Glarner auf der Oberstockenalp. Den letzten Teil der Wanderung auf den Gipfel machte der 33 Jahre alte Athlet auch zum Wohl seines lädierten Fusses nicht mehr mit.

Gnägi in der Eishalle

Nach mehreren Wochen Pause griff Florian Gnägi am Sonntag wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Der Seeländer hatte zuletzt wegen eines Schleudertraumas und einer Hirnerschütterung pausieren und auf die Gauverbandsfeste im Jura, im Seeland und im Mittelland verzichten müssen.

Beim Solothurner «Kantonalen» in der Eishalle Zuchwil kam Gnägi vorerst nicht auf Touren. Er unterlag im ersten Gang Nick Alpiger, dem stärksten Nordwestschweizer, und stellte danach gegen Lukas Döbeli. In der Folge gewann der «Eidgenosse» aber drei von vier Gängen und sicherte sich den Kranz.

Am Ende schwang in Zuchwil der Aargauer Joel Strebel obenaus. Die weiteren Kranzfeste entschieden Benjamin Gapany auf der Vue des Alpes (beim Neuenburger «Kantonalen») und Armon Orlik in Cazis («Bündner-Glarner») für sich.