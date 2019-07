Und die nächste starke Generation kommt doch

Um die Berner muss man sich Sorgen machen. Das könnte meinen, wer dem allgemeinen Tenor Glauben schenkt. Die goldene Generation mit den Jahrgängen 1985 und 1986 muss langsam jüngeren Akteuren weichen; Matthias Sempach und Matthias Siegenthaler haben aufgehört, Christian Stucki, Matthias Glarner, Simon Anderegg und Konsorten werden nicht mehr allzu lange vorne mitmischen können. Und so vertreten nicht wenige die Ansicht, dass der Berner Teilverband eher heute als morgen von den Nordost- und Innerschweizern überflügelt wird.

Nun, gewiss hat die Equipe von Teamchef Peter Schmutz an Dominanz eingebüsst, ein Berner Triumph am «Eidgenössischen» in Zug käme wohl gar einer kleinen Überraschung gleich. Die Breite innerhalb der Equipe ist indes nach wie vor eindrücklich. Und: Es rücken durchaus Talente nach, welche die Lücke schliessen können. Wenn vielleicht auch noch nicht heute oder morgen.

Kühner Vergleich mit Wenger

Neben dem etablierten Remo Käser haben zuletzt vier Talente mit Jahrgängen zwischen 1996 und 2000 für Aufsehen gesorgt – auch in Interlaken deuteten sie ihre Qualitäten an. Michael Wiget (20), Kilian von Weissenfluh (22), Patrick Gobeli (21) und Fabian Staudenmann (19) holten allesamt den Kranz; Gobeli erreichte gar den Schlussgang und wurde Zweiter.

Wiget sticht aus dem Quartett heraus. Lediglich zwei Kranzfeste hatte er wegen diverser Verletzungen zwischen 2016 und 2018 bestreiten können, heuer jedoch stand er am «Mittelländischen» im Schlussgang. Nicht weniger als sieben «Eidgenossen» hat er bereits gebodigt, darunter Christian Schuler, zweimal Thomas Sempach – und Kilian Wenger. Den Schwingerkönig von 2010 bezwang er am Sonntag im 5. Gang. Der eine oder andere vergleicht seine Lage mit jener Wengers vor neun Jahren, was gewiss übertrieben ist – Schwingerkönig wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.

Was den mentalen Aspekt betrifft, kann Wiget zulegen, in technischer Hinsicht ist er schon erstaunlich vielseitig. Gleiches gilt für seinen Mittelländer Kollegen Fabian Staudenmann (am Sonntag 3.), das wohl grösste Berner Talent. Auch von Weissenfluh (6.), der vor Wochenfrist am «Innerschweizerischen» gegen Joel Wicki ein Unentschieden herausholte, und Gobeli besitzen gemäss Schmutz gute Chancen, in Zug eidgenössisches Eichenlaub zu gewinnen.

Überdies haben mehrere Berner mit Jahrgang 2001 bereits Kränze gewonnen. Schmutz, der Ende Jahr zurücktreten und von Roland Gehrig abgelöst wird, gibt sich zuversichtlich: «Auch mein Nachfolger wird schöne Zeiten erleben.»