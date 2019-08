«Unsere Gegner haben sich ins eigene Fleisch geschnitten»

Es hiess, die Zeit der Berner Dominanz sei definitiv vorbei…

…das habe ich oft gehört und noch häufiger gelesen. Und ich habe mir meine Sache dabei gedacht (lacht).

Sie prophezeiten am Freitag, Christian Stucki würde den Königstitel holen. Woher rührte Ihre Überzeugung?

Seine Ausstrahlung hat mich beeindruckt, es reichte ein Blick in seine Augen. «Chrigu» wirkte extrem selbstsicher und konzentriert. Wichtig war, dass sein Coach Tommy Herzog in unseren Betreuerstab integriert war, auch wenn er sich normalerweise ebenso um den Innerschweizer Pirmin Reichmuth kümmert.