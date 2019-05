Wie der Onkel, so der Neffe

Stuckis Soft-Ice

Hat der Routinier mittlerweile keinen Grund mehr zu klagen, gehen viele seiner Berner Copains am Stock. Christian Stucki hat Kniebeschwerden, Florian Gnägi plagt sich mit den Folgen eines Schleudertraumas herum, die Absenz der Seeländer Trümpfe am Heimfest wog schwer. Während Gnägi den Organisatoren zur Hand ging und für den Abschlussberichterstatter auf dem Pressewagen eifrig Notizen machte, gab Stucki für die 3500 Zuschauer den Grüss­august; er posierte mit Fans und Ehrendamen, schleckte am Vanille-Soft-Ice.

Keinen Kilometer vom Festgelände entfernt wohnt der 34-Jährige. Dass er nicht mittun konnte, ärgerte ihn umso mehr, weil er bereits 2006 ein spezielles Fest verpasst hatte: jenes in seiner Heimatgemeinde Diessbach. Auch Simon Anderegg und Ruedi Roschi sind verletzt, Philipp Roth musste nach dem 3. Gang mit Rückenschmerzen aufgeben. «Wir haben ein wenig die Seuche», meinte Berns technischer Leiter, die Stirn in Falten gezogen.

Seine Verletzung auskuriert hat derweil Bernhard Kämpf, der ein Jahr lang wegen seiner lädierten Hüfte pausieren musste. Apropos Familie: Keine zwei Wochen alt ist sein Töchterchen. Dass der Papa nach starkem Comeback von einem niedlichen Baby sprach, versteht sich von selbst ...