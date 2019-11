Spinola hat sich zurückgekämpft

Spinola sitzt am Mittwochmorgen in einer Loge der Mobiliar Arena. Hinter ihm schimmern die roten Schalensitze der Tribüne. Die Schalensitze also, auf denen er in den letzten Monaten viel zu oft hat Platz nehmen müssen – wegen dieses einen Vorfalls am 22. November 2018: 20 Minuten waren damals gespielt in der Partie zwischen dem BSV und St. Otmar, als Spinola umknickte und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegenblieb.

Spinolas Erinnerungen an diesen Moment sind noch frisch, er weiss noch genau wie er sofort spürte, dass die linke Achillessehne gerissen war und wie ihm als erstes nur ein Gedanke durch den Kopf schoss: «Meine Karriere ist zu Ende.»

Die finsteren Gedanken

Doch diese finsteren Gedanken verzogen schnell wieder, spätestens da, als ihm der Arzt nach der Operation zwei Tage später sagte, dass es möglich sei zurückzukommen und wieder auf Profiniveau Handball zu spielen. Dies war für den Rückraumspieler die Initialzündung alles dafür zu tun, möglichst bald wieder auf dem Feld zu stehen.

An Weihnachten reiste er nach Porto, wo er fünf Jahre gespielt hatte, und arbeitete mit dem Physiotherapeuten Paulo Catarino zusammen, der ihn schon in der Nationalmannschaft betreut hatte. Bis zu sieben Stunden trainierte Spinola – nicht nur in der Physio, sondern auch im Fitnesscenter, auf der Tartanbahn oder im Wasser.

Jeden Tag, während vier Monaten, nur am Sonntag gönnte er sich jeweils eine Auszeit. «Ich wusste: Will ich spielen, muss ich hart arbeiten», sagt Spinola. Und da seine Leidenschaft für Handball nach wie vor riesig ist, stellte sich ihm die Willensfrage gar nie, sondern nur die Frage nach dem schnellsten Weg zurück zu alter Stärke.

Spinolas Enthusiasmus und Kampfgeist sind im Gespräch immer wieder spürbar und insofern bemerkenswert als dass eine Vielzahl Athleten auch aus anderen Sportarten nach einer derart gravierenden Verletzung wie einer Achillessehnenruptur nicht mehr ans vorherige Niveau anknüpfen konnten, schon gar nicht im fortgeschrittenen Sportleralter wie es Spinola mittlerweile erreicht hat.