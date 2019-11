Tatars markante Steigerung

Der BSV Bern musste liefern, der BSV Bern hat geliefert. Nach drei Niederlagen in Folge standen die Berner beim Aufsteiger Endingen unter Druck, um den Anschluss Richtung vorderes Mittelfeld nicht zu verlieren. Die erste Halbzeit verlief aus Berner Sicht noch durchzogen, nach der Pause aber steigerten sich die Gäste deutlich und fuhren mit einem 31:24-Erfolg nach Hause. Ein Erfolg, der für Ruhe sorgt; der BSV kann ohne Krisendiskussion in die Europacupspiele am Freitag und Samstag gegen Mariupol steigen.