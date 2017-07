Faszinierender Flegel

Man könnte Fabio Fognini als einen der talentiertesten Spieler dieser Welt bezeichnen wegen seines aussergewöhnlichen Ballgefühls, seiner Fähigkeit, die Filzkugel bei geringem Energieverbrauch enorm zu beschleunigen. Man könnte den Italiener aber auch als unbegabt beschreiben, weil es ihm zuweilen schwerfällt, hart an sich zu arbeiten, weil er selten den Weg zum Sieg findet, wenn es nicht läuft. Man kann Fognini für eine Bereicherung halten, weil er polarisiert und unterhält, attraktiv spielt. Man könnte ihn wegen seines Gebarens und Sündenregisters jedoch auch als unsympathische Nerven­säge charakterisieren.

Wie auch immer: Fognini ist ein Bilderbuch-Italiener: Diva, gestikulierend, hadernd, mit Hang zum Drama. In Gstaad aber wurde der 30-Jährige zum Liebling der Fans. Angemerkt sei, dass er sich im Saanenland von seiner guten Seite präsentierte: Im hochstehenden Halbfinal gegen den an Position 2 gesetzten Roberto Bautista Agut zeigte er erstaunlich viele positive Emotionen, im Final gegen Überraschungsmann Yannick Hanfmann agierte er von Beginn an hoch konzentriert. Mit dem 6:4- und 7:5-Erfolg holte er seinen fünften ATP-Titel.

Zwischen Traum und Albtraum

Fognini küsste nach dem Triumph den Sand, noch 30 Minuten später wirkte er euphorisiert. Anfang Woche hätte er gelacht, wenn ihm jemand diesen Ausgang prognostiziert hätte, erzählte er. «Mein erstes Spiel war ein Desaster. Ich gewann glückhaft, sagte zu meinem Team, dass ich hier nicht spielen könne, mich fürchterlich fühlen würde.» Doch Fognini steigerte sich gewaltig. Die Entscheidung der Verantwortlichen, ihm eine Wild Card zu geben (Fognini hatte sich nicht für das Turnier angemeldet), erwies sich als goldrichtig.

Gelohnt hat sich auch die Entscheidung Hanfmanns, als Weltnummer 170 den Abstecher ins Oberland dem Heimturnier in Hamburg vorzuziehen. «Die schnellen Bedingungen in der Höhe kommen mir entgegen. Ich dachte, dass ich hier bessere Chancen haben würde, die Qualifikation zu überstehen», meinte der 25-Jährige. Im Hauptfeld reihte er vier Dreisatzsiege aneinander, schaltete die Vorjahresfinalisten Feliciano Lopez und Robin Haase aus. 578 Minuten stand er bis zum Endspiel auf dem Platz, Fognini nur deren 337. Auf seine Traumwoche angesprochen, hatte er am Samstag lächelnd gemeint, es sei eher ein Albtraum. «Ich bin körperlich total am Ende.»

Zu Beginn des Finals war ihm die Müdigkeit denn auch anzumerken. Er wirkte behäbig, lag nach einer Viertelstunde 0:4 zurück. Danach aber bereitete er Fognini mit seinem monströsen Kickaufschlag Probleme. Doch von der Grundlinie blieb er unterlegen – auch die vielen Bekannten halfen nicht, welche im Nachtzug aus Karlsruhe angereist waren, ihn in Schlachtenbummlermanier anfeuerten.

Während der Siegerehrung weinte Hanfmann. Er dankte seinem Vater, der viel für ihn geopfert habe. Der Deutsche, der seit Geburt schwerhörig ist, die Journalistenfragen aber problemlos versteht, könnte Ende Woche je nach Abschneiden am Turnier in Kitzbühel schon wieder in der Schweiz spielen: Er gehört zum Kader von Schützenmatte Solothurn, das Team steigt morgen in die NLA-Saison.

«Im Guten wie im Schlechten»

Doch zurück zu Fognini: Zu was er fähig ist, hat er mehrmals bewiesen. Vor zwei Jahren etwa, als er in der 3. Runde des US Open Rafael Nadal nach 0:2-Satzrückstand besiegte. Aber auch im Frühling in Rom, beim Erfolg über Andy Murray. Nicht unerwähnt bleiben dürfen indes seine Verfehlungen auf dem Court. 2014 in Wimbledon war er wegen Bedrohung von Offiziellen mit 27 500 Pfund gebüsst worden. Einen serbischen Kontrahenten bezeichnete er einst als «Scheisszigeuner», einem Chinesen verweigerte er nach einer Partie in Shanghai den Handschlag, schubste ihn und zeigte dem Publikum den Stinkefinger.

Fognini ist mit Flavia Pennetta, 2015 Gewinnerin des US Open, verheiratet, im Mai kam Söhnchen Federico zur Welt. Der Familienzuwachs habe ihn verändert, sagte die ehemalige Weltnummer 13, «ich bin ausgeglichener geworden». Wobei der Exzentriker ungefragt anfügte, er sei nach wie vor stets zu 110 Prozent Fabio Fognini. «Im Guten wie im Schlechten.» (Berner Zeitung)