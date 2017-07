Naziparolen auf dem Tennisplatz

Im Bastad-Halbfinal zwischen den beiden Spaniern David Ferrer und Fernando Verdasco stand es 6:1, 0:1, als ein junger Mann an der Grundlinie neben Ferrer auftauchte. Mit gestrecktem Arm und geballter Faust skandierte er «Hell Seger», was auf Schwedisch so viel bedeutet wie «Sieg Heil», die Parole der Nazis.

«Ich hatte Angst, als er die Parole rief. Das hat mit einem Flitzer nichts zu tun. Jemand, der ‹Heil Hitler› und solche Dinge sagt, ist nicht normal. Er ist gefährlich.», sagte Ferrer, nachdem er den Match in drei Sätzen gewonnen hatte.

Als der Schiedsrichter seinen Stuhl verliess und die Sicherheitskräfte auf den Platz kamen, liess sich der Mann im schwarzen T-Shirt widerstandslos festnehmen.