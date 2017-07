Vom Luftibus zum Philosophen

Als Ernests Gulbis am J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad nach seinem 6:4, 6:4-Auftaktsieg über Daniel Brands in den Katakomben auf Tourmanager Fernando Sanchez trifft, sagt er halb scherzhaft, halb sarkastisch: «Danke, dass du mich derart früh auf den Platz rausgejagt hast.»

Wer nur diese Szene beobachtet, muss denken: Aha, das ist er, der verwöhnte Milliardärssohn aus Lettland, der Sprücheklopfer, der Frauenheld, der Partytiger, der sein Talent verschwendet. Der Ruf des Luf­tibus eilt Gulbis voraus, und das nicht zu Unrecht.

Doch der Gulbis von 2017 ist nicht der Gulbis von früher. Das Erste, was er nach seinem Erfolg tut, ist einen Tennisplatz organisieren, damit er gleichentags noch trainieren kann. Und im Interview entpuppt sich der 28-Jährige als interessanter Gesprächspartner, dessen Horizont weit über die Grundlinie hinausgeht.

«Alles, was du machst und erlebst, lehrt dich etwas – das ist wertvoll und bringt dich als Person weiter.»Ernests Gulbis

Kürzlich liess er verlauten, Tennis sei für ihn ein Instrument dafür, ein besserer Mensch zu werden. Wie hat er das gemeint? «Ein Businessman definiert sich durch seine Geschäfte, ein Musiker durch seine Musik, ein Tennisspieler durch seinen Sport. Er wird wahrgenommen durch seinen Erfolg und sein Versagen. Alles, was du machst und erlebst, lehrt dich etwas – das ist wertvoll und bringt dich als Person weiter», erläutert er.

Frustrierend und motivierend

Die Erfahrungen, die er in letzter Zeit gemacht hat, sind nicht besonders positiv. Kurz nachdem er 2014 in Paris Roger Federer bezwungen hatte («Dieser Sieg verschaffte mir das beste Gefühl auf einem Tennisplatz.») und auf Platz 10 der Weltrangliste vorgerückt war, begann eine lange Verletzungsmisere. «Die ganze Kette von der Schulter bis zum Handgelenk bereitete mir Probleme», erzählt er.

Er trainierte weniger, was sich negativ auf die Resultate auswirkte. Von August 2016 bis im Februar 2017 bestritt er keine Turniere, während dreier Monate rührte er keinen Tennisschläger an. Er gibt zu, dass er aufgrund der Verletzung nicht derart lange hätte aussetzen müssen. Doch Gulbis brauchte mental einen Neustart. «Ich nahm mir die Auszeit mit der Absicht, auf die Tour zurückzukehren – nicht, um über den Rücktritt nachzudenken», stellt er klar.

Die Rückkehr gestaltete sich nicht so einfach. Aufgrund seines Rankings, derzeit ist er die Nummer 313, kann er keine ATP-Events bestreiten, es sei denn, er macht wie in Gstaad von seinem «geschützten Ranking» Gebrauch. Das geht indes nur achtmal. Ansonsten ist er selbst auf Challenger-Stufe auf Wildcards angewiesen.

«Ich nahm mir die Auszeit mit der Absicht, auf die Tour zurückzukehren.»Ernests Gulbis

Bisher hat ihm trotz seiner attraktiven Spielweise und seiner Meriten kein Veranstalter eines ATP-Turniers einen Startplatz offeriert. Die Situation sei einerseits frustrierend, anderseits motivierend, sagt er. «Du willst unbedingt so weit nach vorne kommen, damit du nicht mehr auf Goodwill angewiesen bist.»

«Ich will nichts bereuen»

Gulbis spielt deutlich stärker, als seine Weltranglistenposition suggeriert. Und er scheint den Sport so ernst zu nehmen wie nie zuvor. Der Grund dafür ist... eine Frau. Der Lette wird bald heiraten. Hat das seine Herangehensweise verändert? Gulbis überlegt lange, dann antwortet er schon fast philosophisch: «Ja, das tut es. Man kann sich kaum eine Person vorstellen, die weniger mit Sport am Hut hat als meine Verlobte. Und doch begleitet sie mich auf der Tour. Ich kann mich nicht mehr wie ein 20-Jähriger verhalten, der allein unterwegs ist und dem alles egal ist. Das ist nicht mehr meine Einstellung. Ich bin hier, um das höchstmögliche Ziel anzustreben. Und das ist, eine bessere Person zu werden. Sie weiss, dass es mir wichtig ist, mein Potenzial auszuschöpfen. Ich muss zufrieden sein, wenn ich mit Tennis aufhören werde. Ich will nichts bereuen.»

«Ich glaube, es stecken noch wirklich gute ­Resultate in mir.»Ernests Gulbis

Bereut er denn, früher nicht alles für den Erfolg getan zu haben? «Ich darf rückblickend sagen: Ich machte in jedem Moment das Beste, basierend auf meinem ­damaligen Verständnis. Ich war jung und in gewissem Sinn dumm. Für mich war vieles unbekannt, unklar. Zwischen 18 und 24 hatte ich nicht das Glück, von den richtigen Personen geführt zu werden.»

Doch das ist passé. Ernests Gulbis hat noch viel vor. «Ich glaube, es stecken noch wirklich gute ­Resultate in mir. Ich bin erst 28, Roger Federer spielt mit 35 noch unglaublich.» (Berner Zeitung)