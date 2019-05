Wenn Federer kommt, wird Frau Bürgermeisterin zum Tour-Guide

Erster Gegner ist Davidovich oder Gasquet

Federer wird bei seiner Rückkehr auf Sand gefordert. Der Basler könnte auf den spanischen Teenager Alejandro Davidovich und Gaël Monfils treffen, bevor im Viertelfinal Dominik Thiem der wahrscheinlichste Gegner wäre. Den ersten offiziellen Match seit fast drei Jahren auf Sand bestreitet Federer in Madrid nach einem Freilos am Dienstagabend entweder gegen den spanischen Teenager Alejandro Davidovich (ATP 167), der diese Woche in Estoril überzeugte, oder den französischen Routinier Richard Gasquet (ATP 39), der in dieser Saison verletzungsbedingt noch keine Partie bestritten hat. Gegen Davidovich hat der Schweizer noch nie gespielt, gegen Gasquet 17 der 19 Begegnungen gewonnen.