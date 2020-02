Beendet Thiem die Serie des «Königs von Australien»?

Thiem ist der klare Herausforderer. Djokovic der Topstar. Thiem tritt allerdings nicht zu seinem ersten Grand-Slam-Endspiel an. Zweimal schon versuchte der Weltranglisten-Fünfte jedoch vergeblich, den Spanier Nadal bei den French Open zu stoppen. Ob er auch daraus für heute Sonntag (Verfolgen Sie den Final ab 9.30 Uhr hier im Ticker) gelernt hat?

Schwergewicht seit den ATP Finals

Als erster Österreicher schaffte es Thiem ins Endspiel des Australian Open, weil er abgeklärter und in entscheidenden Phasen mutiger spielte als sein Halbfinalgegen Alexander Zverev. Es war sein fünfter Halbfinal auf dieser Stufe, für Zverev der erste. Thiem geht nicht chancenlos in den Schlussakt von Melbourne. «Er spielt das beste Tennis seines Lebens», sagte Zverev über seinen Kumpel. «Er spielt noch viel besser, als er in London gespielt hat.»

Spätestens seit seinen phänomenalen Kraftakten von den ATP Finals in London zählt Thiem endgültig zur Tennis-Schwergewichtsklasse, dort bezwang er Federer und Djokovic nacheinander. Ein Indiz, dass Thiem bereit ist für den Coup. Natürlich spricht die Erfahrung für den Weltranglisten-Zweiten Djokovic: Er gewann das Australian Open sieben Mal, entschied alle sieben Endspiele in Melbourne für sich.

Mittlerweile kann Thiem auch Hartplatz

Für Djokovic ist die Rod-Laver-Arena von Melbourne, was für Nadal die rote Asche von Roland Garros ist. «Es ist natürlich nicht ganz so extrem, aber er spielt hier immer in absoluter Topform», sagte Thiem: «Er ist der Tenniskönig von Australien.» Wie Nadal in Paris.