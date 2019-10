Bencic trotzt ihren Nerven und siegt

Wie ausgewechselt

Es schien als habe sie all dies als Weckruf benötigt. Den der zweite Satz zeigte ein komplett anderes Bild. Sie startete mit einem Break in Satz 2. Bencic konnte der Lokalmatadorin noch zwei Mal den Aufschlag abnehmen – zwei Mal zu Null. Und so ging der Satz nach 30 Minuten mit 6:1 an die Schweizerin.

Den guten Lauf nimmt Bencic in den dritten Satz mit. Auch auf der anderen Seite des Netzes bietet sich das gleiche Bild wie in Satz 2 – Pawljutschenkowa war ihr in allen Belangen unterlegen. Schon nach kurzer Zeit führte Bencic, wie schon im zweiten Satz, 2:0.

Die St. Gallerin holte sich auch gleich das nächste Game mit einem Ass. Sie hatte das Spiel im Griff. Game 4 und 5 gingen ebenfalls auf ihr Konto. Ein Game musste Bencic im Entscheidungssatz dann doch noch abgeben. Sie dürfte es verkraften.