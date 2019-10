Nervenstarke Bencic siegt und kassiert

Wäre das WTA-Finale im chinesischen Shenzhen ein Casino, so läge in jeder Partie ein ansehnlicher Jackpot bereit. Schon in den Vorrundenspielen beträgt der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage 305 000 Dollar, weshalb nicht verwunderlich ist, dass die eine oder andere der Finalteilnehmerinnen Nerven zeigt. Das schien am Dienstag auch für Belinda Bencic und Petra Kvitova zuzutreffen, die sich eine wechselvolle und spannende, aber auch von Fehlern geprägte Partie lieferten.