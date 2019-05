Bencic schlägt Nummer 1 und steht im Halbfinal

Nächstes Duell gegen ehemalige Weltranglisten-Erste

Naomi Osaka hatte sich Belinda Bencic schon Mitte März in Indian Wells geschlagen geben müssen. In der kalifornischen Wüste verlor sie den Achtelfinal gleich 3:6, 1:6. Die Japanerin, die Gewinnerin der letzten zwei Grand-Slam-Turniere in Flushing Meadows und Melbourne, muss nach dieser erneuten Niederlage gegen die Ostschweizerin um die Führung im Ranking bangen. Gewinnt Simona Halep das Turnier in Madrid, wird sie am Montag wieder als Nummer 1 geführt werden.

Dieses Szenario könnte Belinda Bencic allerdings verhindern. Die Rumänin ist am Freitag Halbfinal-Gegnerin der Schweizerin. Im Direktvergleich mit Naomi Osakas Vorgängerin als Weltranglisten-Führende führt Belinda Bencic mit 2:1 Siegen.