Bencic stürzt die Weltnummer 1

Fünf Jahre nach ihrem New Yorker Siegeszug als 17-Jährige hat Belinda Bencic wieder den Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Sie stürzte am US Open Weltnummer 1 und Titelverteidigerin Naomi Osaka mit einem entfesselten Auftritt, siegte unter geschlossenem Dach im Arthur Ashe Stadium 7:5, 6:4 in knapp eineinhalb Stunden. Weiter geht es für sie am Mittwoch gegen die Kroatin Donna Vekic (WTA 23), gegen die Ex-Freundin von Stan Wawrinka.