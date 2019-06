Coach: «Roger gibt sich nicht mit dem Halbfinal zufrieden»

Trainierte er am verregneten Mittwoch in der Halle?

Nein. Wir machten uns keinen Stress. Wir blieben im Hotel und warteten, ob es sich noch ergibt. Aber dann sagten wir irgendwann: Es macht keinen Sinn. So gingen wir gar nicht auf die Anlage, und er konnte sich am Mittwoch schön erholen. Heute (Donnerstag) machten wir etwas mehr.

Federer hat in Paris alle fünf Partien gegen Nadal verloren. Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?

Ihr letztes Spiel hier liegt schon acht Jahre zurück. Roger ist nicht mehr der gleiche Spieler wie 2011, Rafa auch nicht. Hätten sie hier im letzten Jahr gegeneinander gespielt, hätten wir jene Partie natürlich genau analysiert. Logisch schauen wir uns Szenen aus Sandmatchs gegen Rafa an. Aber nicht nur. Und manchmal kommt Roger irgendein Spiel in den Sinn, aus dem er nochmals etwas sehen möchte. Dann organisiere ich es.

Wie kann er verhindern, dass Nadal mit der Vorhand immer wieder seine Rückhand anpeilt?

Es gibt viele Dinge, die wir anschauen. Nicht nur die Vorhand von Rafa auf Rogers Rückhand. Wir reden darüber, von welcher Position er retournieren soll. Wie oft soll er ans Netz gehen? Wann? Es gibt viel zu diskutieren. Aber nicht mit Journalisten. (lacht)

