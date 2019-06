Nadal steht beim Return sehr weit hinten. Hilft das Federer dabei, Aufschlag-­Volley zu spielen?

Ja. Vor allem beim zweiten Aufschlag, den Federer mit viel Kick spielt. Der Ball ist da länger in der Luft, und Federer kann sich so besser am Netz installieren. Wenn der Gegner beim Return so weit hinten steht wie Nadal, kann man also gut auch Aufschlag-Volley nach dem zweiten Service spielen. Das hat Federer gegen ­Wawrinka auch immer wieder ­getan. Natürlich retourniert ­Nadal exzellent, und man muss sich damit abfinden, dass man immer mal wieder von ihm passiert wird. Aber Federer muss sich von der Denkweise lösen, dass es mehr wehtut, einen Punkt am Netz zu verlieren als von der Grundlinie.

Wie gefällt Ihnen Federers neuster Schlag, seinReturn-Stoppball?

(klatscht) Wunderbar! Ich sah schon, wie er ihn in Madrid und Rom spielte. Das ist eine phänomenale Taktik! Manchmal rückt Federer danach auch gleich ans Netz vor. Mit diesem Ball bringt er sich in eine Position, in der er sich sehr wohlfühlt. Er sollte diesen Ball noch öfter spielen, einmal pro Returngame. Entscheidend ist nicht, dass er damit ­jeden Punkt gewinnt. Sondern, dass er seinen Gegner aus der ­Balance bringt. Mit solch überraschenden ­Bällen kann er Nadals Rhythmus brechen, ihn in seiner Spielweise stören. Er muss ­Nadal zum Denken bringen. Dafür ­sorgen, dass er auf ihn reagieren muss, statt agieren zu können.

Federer hat die letzten fünf Duelle gegen Nadal gewonnen, aber keines davon auf Sand. Kann er trotzdem daraus etwas ziehen?

Absolut! Er sollte sich diese Matchs nochmals zu Gemüte führen. Im Bett liegen, Room Service bestellen und sich anschauen, wie er da die Punkte aufbaute. Damit sich diese Muster in seinem Kopf festsetzen. Er will ja ohnehin Hartplatztennis spielen. Deshalb sollte er sich diese Matchs anschauen. Damit er sich erinnert, was er in welcher Situation getan hat. In Indian Wells, Miami oder Melbourne.

Wie ist Ihr Eindruck von Nadal bisher in Paris?

Gut. Er hat alles getan, was er tun musste. Er hatte eine günstige Auslosung. Aber das ist nicht sein Fehler. Gegen Goffin verlor er einen Satz, okay. Aber das war es dann auch schon. Was mir besonders gefällt und was auch Carlos Moya gefallen dürfte: Er geht in den Sätzen meist früh in Vorsprung, und das erlaubt ihm, lockerer aufzuspielen, ein bisschen zu experimentieren.

Wie erklären Sie sich, dass er bis Rom keine gute Sandplatzsaison hatte?

Es ist eine Frage des Selbstvertrauens. Das fehlte ihm anfangs. Aber in Rom spielte er dann exzellent. Monte Carlo, Barcelona und Madrid sind für ihn nur noch eine ferne Erinnerung. Was da war, spielt für ihn keine Rolle mehr. Jetzt ist er wieder voll da.