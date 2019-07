Die Tennis-Welt verneigt sich einmal mehr vor ihr

Am Dienstag war Serena-Williams-Tag in London. Zuerst lieferte sich die 23-fache Grand-Slam-Siegerin ein packendes Duell mit ihrer Landsfrau Alison Riske (WTA 55). Die 37-Jährige (WTA 10) setzte sich 6:4, 4:6, 6:3 durch und schaffte so den Halbfinal-Einzug. Mehr als zwei Stunden dauerte der Abnützungskampf, in dem Williams immer wieder ihre Klasse aufblitzen liess.