Federer fordert Djokovic heraus

Im Wimbledon-Final duellierten sich Roger Federer und Novak Djokovic auf dem Court erbittert, bald werden sie auch verbal ihre Klingen kreuzen. Denn die ATP kündigte am 38. Geburtstag des Schweizers an, dass dieser und Rafael Nadal in den Player’s Council zurückkehren, der vom Serben präsidiert wird. Federer war ja lange der Präsident der Spielervereinigung, mit Nadal als seinem Vize.