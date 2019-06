Federer: «Ich hätte auch frustriert sein können»

Die verpassten Chancen gingen auch an ihm nicht spurlos vorbei: «Ich hätte frustriert sein können nach den ersten dreieinhalb Sätzen, als das Spiel unterbrochen wurde. Ich habe viel richtig gemacht, aber Stan hatte immer eine Antwort. Ich musste das schlucken und dranbleiben. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich die richtige Taktik habe, war gut in den Ballwechseln drin.»

Die Tiebreaks als Schlüssel

Tatsächlich nutzte Wawrinka seinerseits bis zur Mitte des dritten Satzes beide seine Breakchancen, während Federer deren acht vergab. Bei der neunten Möglichkeit reüssierte der Basler dann doch und fand wieder zurück in den dritten Satz. «Wichtig war sicher, den dritten Satz zu gewinnen und 2:1 in Führung zu gehen gegen einen so guten Sandspieler, wie Stan es ist.»