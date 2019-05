Federer scheitert nach zwei Matchbällen

Auch noch in Rom am Start?

Insgesamt darf das Comeback auf der roten Unterlage trotz der knappen Niederlage gegen den zweitbesten Sandspieler der letzten Jahre aber als gelungen bezeichnet werden. Ob er nun bis zum French Open, das am 26. Mai beginnt, auf die Trainingsplätze zurückkehrt, ist noch offen. Etwas überraschend liess er sich auch für das Masters-1000-Turnier von nächster Woche in Rom auslosen. Nach einem Freilos würde er in der 2. Runde auf den Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 37) oder den Portugiesen João Sousa (ATP 75) treffen. «Ich werde wohl am Wochenende entscheiden, ob ich auch in Rom spielen werde», erklärte Federer. Es hänge alles vom Körper ab und ob es nicht zu viel werde.

Thiem trifft nun im Halbfinal am Samstag auf die Weltnummer 1 Novak Djokovic.

Wawrinka gegen Nadal chancenlos

Stan Wawrinka gelang es am späten Abend nicht, den aus Schweizer Sicht zumindest resultatmässig ernüchternden Tag zu retten. In seinem Viertelfinal blieb der Waadtländer gegen Rafael Nadal mit 1:6, 2:6 absolut chancenlos.

Wawrinka (ATP 34), der auf dem Weg in den Viertelfinal seinen Aufschlag nie abgeben musste, verlor seinen Service insgesamt viermal und kam selber zu keinem Breakball. Insgesamt zeigte aber auch er in Madrid Aufwärts-Tendenz und wird sich in der Weltrangliste in die Top 30 verbessern.

Im Halbfinal trifft Nadal auf den griechischen Aufsteiger Stefanos Tsitsipas, der in drei Sätzen gegen Titelverteidiger Alexander Zverev gewann.