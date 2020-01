Federers folgenschwerer Irrtum und eine Warnung

Nach der Luftverschmutzung durch die Buschbrände, sintflutartigem Regen und Hagel meldete sich in Melbourne am Mittwoch ein anderer unerwünschter Mitspieler am Australian Open: ein Sturmwind, zusammen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von über 30 Grad. Roger Federer, der erst spät am Abend antreten musste, wurde jedoch zu einem der wenigen Günstlinge des abendlichen Regens, weil deshalb das Dach der Rod-Laver-Arena geschlossen wurde.