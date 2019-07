Herzogin Kate gesellt sich zum Spiel von Federer

Sie ist ein gern- und vielgesehener Gast in Wimbledon: Herzogin Kate, die Frau von Prinz William. Jedes Jahr stattet sie dem Grand-Slam-Turnier einen Besuch ab, so auch am Dienstag.

Am Nachmittag nimmt die Herzogin in der Royal Box auf dem Centre Court Platz. Sie schaut sich die Partie zwischen Roger Federer und Lloyd Harris an, die der Schweizer nach Startschwierigkeiten schlussendlich in vier Sätzen gewinnt. Bereits zuvor verfolgte sie das Spiel der beiden Deutschen Angelique Kerber und Tatjana Maria (6:4, 6:3). Kate war sich auch nicht zu schade, andere Spiele auf kleineren Aussenplätzen zu besuchen.