«Kannst du die Challenge für mich nehmen?»

Am ATP-Turnier in Halle standen sich am Mittwoch der Ukrainer Sergej Stachowski und der Franzose Pierre-Hugues Herbert gegenüber. Ein Aufschlag von Herbert wurde vom Schiedsrichter als aus gewertet. Doch der 28-Jährige war sich sicher, dass es ein Ass gewesen sei. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits all seine Challenges aufgebraucht.