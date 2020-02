Kenin lässt sich nicht unterkriegen

Es ist mit Abstand ihr grösster Erfolg: Mit 21 Jahren steht Sofia Kenin erstmals in einem Grand-Slam-Final. Zwar hat die Amerikanerin auf der WTA bereits drei Titel eingeheimst – darunter auch ein Finalsieg gegen Belinda Bencic, im Juni 2019 in Mallorca –, der Finaleinzug in Melbourne war aber dennoch eine Überraschung.