Kyrgios wirft Stuhl und wird disqualifiziert

Nick Kyrgios ist bekannt dafür, dass er schnell die Nerven verliert. Am ATP-Turnier in Rom sorgte der so streitbare wie talentierte Australier in der 2. Runde für die nächsten Negativschlagzeilen. In der Partie gegen den Norweger Casper Ruud (ATP 76) handelte sich der Bad Boy des Tennis im dritten Satz wegen rüpelhaften Benehmens eine Disqualifikation ein.