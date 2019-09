Nadal gewinnt epischen US-Open-Final

Der Russe schaffte es immerhin erstmals in ein Grand-Slam-Final. Die anderen Spieler der sogenannten Next Generation wie Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas waren allesamt frühzeitig gescheitert. Medwedew hatte sich dagegen durchs Turnier gekämpft und damit seine starke Form in diesem Sommer bestätigt. Bei den Turnieren in Washington und Montreal hatte er jeweils den Final erreicht, die Generalprobe für das US Open in Cincinnati sogar gewonnen. 50 Siege hatte der Russe vor dem Endspiel in diesem Jahr bereits errungen.

Erfolgreiche Alles-oder-Nichts-Taktik

In Nadal fand er nun trotz einer bärenstarken Leistung seinen Meister. Zwei Sätze lang hielt Medwedew gut mit, Nadal gewann aber beide Durchgänge. Doch kampflos wollte Medwedew die grosse Bühne nicht verlassen. Als er auch im dritten Satz ein Break hinten lag und alle mit einem schnellen Ende rechneten, begann er plötzlich Alles oder Nichts zu spielen – und hatte damit Erfolg. Es entwickelte sich ein packender Fight, in dem Medwedew den dritten und vierten Satz gewann.

Das Publikum im mit knapp 24'000 Zuschauern ausverkauften Arthur Ashe Stadium tobte. Nadal wackelte, bekam mehrmals eine Bestrafung wegen Zeitspiels, aber er fiel nicht. Zwei Matchbälle liess er ungenutzt, hatte dann sogar noch einmal einen Breakball gegen sich, doch im dritten Versuch machte er den Sieg perfekt – und liess sich völlig erschöpft auf den Boden fallen.