Federer und Nadal nehmen Fognini ins Gebet

Der Italiener hadert also und schimpft, und weil die Niederlage immer näher rückt, sehen sich die beiden Superstars im Team Europa bei 1:6, 5:4 gezwungen, Fognini Nachhilfe in positivem Denken zu geben. Wie Roger Federer und Rafael Nadal auf den 32-Jährigen einreden: köstlich. Aber schauen Sie selbst oben im Video.

Minuten später offenbart sich ein weiteres Mal, dass der Baselbieter und der Mallorquiner nicht zufrieden sind mit Fognini, der am Ende 1:6, 6:7 verliert.

Federer & Nadal just as confused by Fognini's shot selection as everyone else.@primevideosport#LaverCuppic.twitter.com/V9EopzdjV4

— Matthew Willis (@MattRacquet) September 20, 2019