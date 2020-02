Teichmann legt vor für die Schweizerinnen

Im zweiten Einzel spielt Teamleaderin Belinda Bencic (5) gegen Gabriela Dabrowksi (448), die kurzfristig für Eugenie Bouchard (267) einsprang, weil sich diese im Training am Handgelenk verletzt hatte.

Teichmann zeigte in Biel, wo sie einst drei Jahre trainiert hatte, vor Freunden und Verwandten eine solide Leistung. Gegen Ende des ersten Durchgangs wurde sie kurz nervös, als sie zum Satz aufschlagen konnte, und kassierte ein Break. Im Tiebreak behielt sie dann aber die Nerven. Fernandez, die 2019 das Pariser Juniorenturnier gewann und als grosses Talent gilt, deutete ihre Fähigkeiten immer wieder an. Die Montrealerin verfügt über technisch saubere Schläge, Teichmann spielte aber ihre überlegene Power aus und schlug fast doppelt so viele Winner (27 gegenüber 14).