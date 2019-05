Teichmann schafft den Sprung in eine höhere Liga

Eben noch war Jil Teichmann ein bisschen das Sorgenkind des Fed-Cup-Teams. Schon vor zwei Jahren war die Linkshänderin in die Top 200 vorgestossen, doch in der Region von Rang 140 stiess sie an, stagnierte, fiel sogar ­etwas zurück. «Ihr fehlt einfach ein Exploit, das Können dazu hat sie», sagte Captain Heinz Günthardt noch im März.