Tsitsipas rastet aus und verletzt seinen Vater

Vielleicht ist 2020 ja alles anders. Ein Tennisspiel, in dem Nick Kyrgios der besonnenere Akteur auf dem Court ist, das ist ungewohnt, ja spektakulär. Es ereignete sich in Brisbane am ATP-Cup im Duell des australischen «Bad Boys» gegen Stefanos Tsitispas. Der Grieche war nach dem Verlust des ersten Satzes im Tiebreak ausser sicher, fuchtelte auf dem Weg zur Bank wild mit dem Racket herum, schlug es zuerst auf eine Werbetafel und dann auf seinen Stuhl, wobei er dummerweise seinen daneben sitzenden Vater Apostolos am Unterarm traf. Dieser blutete und lief irritiert davon.